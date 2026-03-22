استقبل مستشفى البلينا المركزي جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، 6 حالات ادعاء تسمم غذائي من قرية برخيل، إثر تناول أرز محفوظ خارج الثلاجة داخل منزل الأسرة، ما أسفر عن إصابتهم بحالات قيء مستمر.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بوصول عدد من المصابين بحالات قيء شديد إلى مستشفى البلينا المركزي، حيث تبين إصابتهم بأعراض تسمم غذائي عقب تناول طعام منزلي.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من سعدية عطية 50 عامًا، حنان ناجح 40 عامًا، مريم فهد 10 سنوات، فاتن فهد 16 عامًا، بسنت وليد 13 عامًا، جنا فهد 13 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية برخيل بمركز البلينا.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.