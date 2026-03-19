عبرت السيدة أشكار زغلول السيد، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية لعام 2026، عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد تتويجًا لسنوات طويلة من الصبر والتحدي، وأنها لم تكن تتوقع أن تتحول رحلتها مع أبنائها إلى قصة يُحتفى بها.

أصعب اختبار.. مرض الابنة

وقالت أشكار إن أصعب ما مرت به في حياتها كان إصابة ابنتها بسرطان العظام في سن مبكرة، موضحة أنها كرّست حياتها بالكامل لرعايتها، ولم تفكر سوى في إنقاذها ومساندتها نفسيًا، مضيفة: "كنت عايشة كل لحظة علشانها، ومكنتش بسيبها لحظة واحدة، حتى وأنا في أصعب الظروف".

سنوات داخل معهد ناصر

وأشارت إلى أنها أقامت لسنوات داخل معهد ناصر برفقة ابنتها خلال رحلة العلاج، مؤكدة أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات، لكنها تمسكت بالإيمان والصبر، قائلة: "كنت مؤمنة إن ربنا مش هيضيع تعبي، وكل يوم كان بيديني أمل جديد".

تفوق الابنة بعد الشفاء

وأضافت أن فرحتها لم تقتصر على شفاء ابنتها فقط، بل بإصرارها على استكمال تعليمها وتحقيق التفوق، حيث حصلت على ليسانس الآداب قسم إعلام بتقدير امتياز، ثم درجة الماجستير، وتعمل حاليًا مدرسًا مساعدًا بجامعة بنها الأهلية، مؤكدة أن هذا النجاح عوض سنوات الألم.

نجاح الابن الأكبر

وتابعت أن ابنها الأكبر كان أيضًا مصدر فخر كبير لها، بعدما حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، ويعمل حاليًا مدرسًا بكلية الآداب جامعة بنها، مشيرة إلى حرصها على دعمه رغم الظروف الصعبة.

رسالة أمل لكل أم

وأكدت أن لقب "الأم المثالية" يحمل رسالة لكل أم تمر بظروف صعبة، بأن الإيمان والصبر قادران على صنع المعجزات، مضيفة: "أي أم تقدر تعدي أي أزمة لو عندها إيمان، وربنا دايمًا بيكافئ التعب".

شكر ودافع للاستمرار

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لكل من ساندها خلال رحلتها، مؤكدة أن هذا التكريم سيظل وسامًا على صدرها، ودافعًا للاستمرار في دعم أبنائها وتحقيق المزيد من النجاحات.