شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، مع تكثيف الحملات التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك، للتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط المخالفين وتوفير السلع..

كما وجّه المحافظ بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة للمواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وزيادة الإقبال على شراء السلع خلال هذه الفترة.

أرقام للبلاغات..

كما ناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال على أرقام مركز السيطرة بالمحافظة: 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين: 01100585052، إلى جانب الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588، أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.

حملات بمركز مطاي ..

وفي السياق، واصلت الوحدات المحلية بعدد من مراكز المحافظة تنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، ففي مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات الرقابية حملات على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، من بينها الذبح خارج السلخانة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تفتيش مطاعم ومراكز ديرمواس..

وفي مركز ديرمواس، تم تنفيذ حملات رقابية للمرور على الأسواق والمطاعم والمنشآت التجارية، للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراجعة التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات على أسواق سمالوط..

كما شهد مركز سمالوط تنفيذ حملة مكبرة بشوارع المدينة لضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي مخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالسوق المحلي والحفاظ على حقوق المستهلك.

وفي مركز بني مزار، نظمت حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق، و أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للذبح خارج المجزر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.