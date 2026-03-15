برحلات عمرة.. تكريم 775 متسابقًا في حفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ- صور

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بالعيد

شنت مديرية تموين القليوبية حملات ميدانية مكثفة ومستمرّة للتأكد من التزام مستودعات البوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة وعدم وجود أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، وذلك في إطار الحرص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ القليوبية

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف التواجد الرقابي لضبط الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين.

كما يأتي تنفيذًا للتعليمات المشددة والفورية الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بشأن تكثيف وتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

متابعة ميدانية لعملية توزيع الأسطوانات بقها

وفي هذا السياق، رصدت المتابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية صباح اليوم بنطاق دائرة إدارة قها التموينية، وذلك تحت إشراف الإدارة المختصة، للتأكد من انتظام عملية التوزيع وتوفير الأسطوانات للمواطنين بسهولة ويسر.

استمرار الحملات لضبط المخالفات

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات والمرور الميداني على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.