على بُعد مئات الكيلومترات في قلب صحراء مصر الغربية، حيث تعانق النخيل أطلال "شالي" القديمة، تكمن واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم. ليست مجرد مياه، بل هي لوحة سريالية من اللون الفيروزي الذي يحتضنه بياض الملح.

من محاجر الملح إلى "قبلة استشفاء" عالمية

في واحة سيوة، لم تعد بحيرات الملح مجرد محاجر لاستخراج الخام، بل تحولت إلى ملاذ للباحثين عن السكينة وسط مياه كثيفة تمنع الغرق، وتوفر تجربة فريدة للسباحة والاسترخاء.

من رحم المناجم.. كيف وُلدت "حمامات الملح"؟

الغريب أن البحيرات لم تتشكل بشكلها الحالي منذ القدم؛ بل هي نتاج تعاون مذهل بين الإنسان والطبيعة خلال العشرين عامًا الماضية.

المشهد الجيولوجي

بدأت الشركات في حفر قطاعات طولية بعمق يصل إلى 4 أمتار لاستخراج الملح الصخري، لتتسرب المياه الجوفية شديدة الملوحة لهذه التجاويف.

تشبعت المياه بالملح إلى أقصى درجة، ما منحها شفافية كريستالية، بحيث يمكنك رؤية القاع الأبيض وكأنك تسبح فوق جبل من الجليد وسط حرارة الصحراء.

تحدي الجاذبية.. "السباحة للمبتدئين"

أهم ما يميز بحيرات سيوة الملحية، والتي يطلق عليها البعض "مالديف الصحراء"، هو كثافة المياه العالية جدًا، حيث أنك لا تحتاج لأن تكون سباحًا ماهرًا هنا؛ فالمياه ستحملك رغماً عنك"، هكذا يصف الزوار تجربتهم.

وتركيز الملح العالي يجعل الجسم يطفو تلقائيًا على السطح، مانحًا شعورًا بانعدام الوزن وتجربة استرخاء لا تضاهى تساعد على تفريغ الشحنات السالبة من الجسم.

صيدلية طبيعية تحت شمس الواحة

لم يعد السياح يقصدون البحيرات لالتقاط الصور فحسب، بل أصبحوا يستمتعون برحلة علاجية متكاملة:

- علاج الأمراض الجلدية: تعمل المياه المالحة كمطهر طبيعي لعلاج الصدفية والأكزيما.

- الاستشفاء العضلي: تساعد السباحة على راحة المفاصل وعلاج الروماتيزم.

- الطاقة النفسية: يمتص الجلوس في المياه التوتر والقلق ويعيد التوازن النفسي للزائر.

بحيرات سيوة.. ليست مجرد نزهة

إن تجربة الغمر في بحيرات ملح سيوة ليست مجرد نزهة عادية، بل هي طقس استشفائي يتطلب احتراماً للطبيعة؛ فمن المهم ألا تزيد مدة السباحة عن 20 دقيقة لتجنب جفاف الجلد، مع الحرص على غسل الجسم بالمياه العذبة فور الخروج من البحيرة.

فإذا كنت تبحث عن وجهة تجمع بين مغامرة "انعدام الجاذبية" وبين هدوء الواحات، فلا تتردد في شد الرحال إلى سيوة، حيث ينتظرك الفيروز المالح ليمنحك قبلة الحياة من جديد.