أجرى اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد انتظام العمل بموقف المحافظة العمومي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، إلى جانب موقف مدينة فايد، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات عقب تحريك أسعار المحروقات.

وخلال الجولة، وجه محافظ الإسماعيلية مدير عام المواقف بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في أماكن واضحة داخل جميع مواقف السيارات، من خلال تعليق لافتات كبيرة توضح خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط.

كما شدد على وضع استيكرات على سيارات الأجرة والسرفيس توضح تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، على أن يتم تثبيتها على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، لتعريف المواطنين بالتعريفة الرسمية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

رفع كفاءة المواقف وتكثيف الحملات الرقابية

وأكد المحافظ، أهمية رفع مستوى النظافة العامة داخل مواقف السيارات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بمدينة الإسماعيلية، والتي تخدم مختلف مراكز المحافظة.

كما وجه بإنشاء تندات لحماية الركاب والسيارات من حرارة الشمس، إلى جانب رفع كفاءة دورات المياه داخل المواقف، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام لضبط المنظومة ومنع أي استغلال للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود عبر محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في وضع تعريفة جديدة للمواصلات بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة، والثاني متابعة تنفيذ هذه التعريفة على أرض الواقع.

غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب تشكيل لجان تفتيشية تضم إدارات المواقف والمرور ومباحث المرور والمتابعة الميدانية.

وتتولى هذه اللجان تكثيف الحملات المرورية على سيارات السرفيس ومواقف الأجرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير وعدد الركاب المقرر.

لقاء المواطنين للتأكد من الالتزام بالتعريفة

وخلال جولته، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، واستمع إلى آرائهم بشأن التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، مؤكدًا ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية تزيد على التعريفة المقررة.

تفقد أعمال تطوير الشارع الرئيسي بمدينة فايد

وفي مركز ومدينة فايد، تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف الشارع المزدوج الرئيسي بالمدينة المعروف بـ”الشارع الجديد”، والذي يمتد من طريق السويس الصحراوي حتى طريق البحر.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشروع تطوير شامل للطريق، وإنشاء ميدان جديد عند التقاطع بين الشارع المزدوج وطريق البحر، إلى جانب استحداث محاور مرورية جديدة داخل المدينة، فضلًا عن أعمال الرصف وإنشاء الأرصفة على جانبي الطريق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، بهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بالمحافظة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فايد بإعداد تصور متكامل لتطوير ورفع كفاءة موقف مدينة فايد، مع إنشاء بوابات دخول وخروج بشكل حضاري يتناسب مع الطابع السياحي للمدينة.

متابعة مستودعات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالأسعار

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد مستودعات أسطوانات البوتاجاز بمنطقتي أبو بلح والضبعية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، للاطمئنان على توافر الحصص المخصصة للمحافظة.

وحرص المحافظ على التأكد من وصول كامل حصة محافظة الإسماعيلية من أسطوانات البوتاجاز، خاصة مع زيادة الطلب خلال فصل الشتاء، إلى جانب التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة البترول.

مراجعة الأوزان والالتزام بإجراءات السلامة

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة أوزان الأسطوانات والتأكد من صلاحيتها الفنية، مع التنسيق المستمر مع مصانع التعبئة للالتزام بمعايير الجودة والأوزان المقررة.

كما شدد على ضرورة إعلان أسعار أسطوانات البوتاجاز بوضوح على سيارات التوزيع وواجهات المستودعات، والالتزام بها وهي:

275 جنيهًا داخل المستودع، و285 جنيهًا على سيارات التوزيع، و300 جنيهًا عند التوصيل للمنازل، مع الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة والأمن الصناعي داخل المستودعات.

ووجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة وصول الحصص المقررة للمحافظة بشكل مستمر، وضمان توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمي طوال العام.

كما التقى المحافظ بالعاملين داخل المستودعات، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مشددًا على أهمية تقديم خدمة أفضل للمواطنين داخل محافظة الإسماعيلية