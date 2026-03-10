خصصت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بعد تعديل تعريفة الركوب الرسمية، حيث يتابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة العمليات المركزية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، الموقف باستمرار على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة لأي مخالفة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين بعد تحريك أسعار المواد البترولية، حيث جرى تفعيل منظومة رقابية متكاملة لضمان التزام جميع السائقين بالأسعار المعتمدة.

وفي هذا السياق، شددت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على رؤساء المراكز بضرورة التنسيق الكامل مع إدارتي السرفيس والمواقف، والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات الرقابية في جميع المواقف والخطوط الداخلية والخارجية.

وجرى التشديد على أهمية متابعة التزام جميع السائقين بـ تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والنقل.

وجرى التأكيد على التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية، حيث جرى توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فور رصد أي تجاوز، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خارج الأطر المقررة.

كما شددت محافظ الوادي الجديد على مديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود؛ للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية، أو استغلال المواطنين بأي صورة، لضمان توافر المنتجات البترولية والغاز بالأسعار المحددة.

وجرى التأكيد على أن أجهزة الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وتعمل على توازن الأسعار في ظل توفر كميات الوقود اللازمة لعمل وسائل النقل بكفاءة.