جرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من محطات الوقود بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مع بدء تنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار المواد البترولية اعتبارًا من فجر اليوم ، يرافقه اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ.

التأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة

ووجه المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المعلنة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار أو استغلال للمواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها.

بتكثيف الحملات الرقابية

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على مديرية التموين والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية بالكميات الكافية، وعدم وجود أي محاولات للاحتكار أو حجب السلع.

إعلان الأسعار الجديدة

كما شدد على أهمية إعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح داخل جميع المحطات، وتيسير حركة المواطنين وضمان انتظام عمليات التموين دون تكدسات، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة.

ضبط الأسواق

وقال المحافظ، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يحرص على متابعة الموقف أولًا بأول، لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين.