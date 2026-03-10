تفقد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عدداً من محطات الوقود والمواقف العامة، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتطبيق القرارات الجديدة الخاصة بتسعير الوقود وتعريفة الركوب عقب تحريك أسعار المحروقات.

تفقد محطة بنزين بمحور العصار

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة بنزين "شل" بمحور العصار بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع سير العمل بالمحطة والتزامها بالأسعار المعلنة رسمياً للبنزين بأنواعه والسولار والغاز الطبيعي لتموين السيارات، مشدداً على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار للمواطنين ومنع أي محاولات للتلاعب بالحصص المقررة.

متابعة الالتزام بالتعريفة في موقف مسطرد

وانتقل المحافظ بعد ذلك إلى حي شرق شبرا الخيمة لتفقد موقف مسطرد (1)، حيث التقى بعدد من السائقين والمواطنين للاطمئنان على استقرار الأوضاع عقب اعتماد التعريفة الجديدة للركوب، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير المقررة وعدم استغلال الركاب، كما شدد على وضع الملصقات "الاستيكرز" التي توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة.

تفقد موقفي البخاري وكلية الزراعة

وفي السياق ذاته، شملت الجولة تفقد موقف البخاري بالمؤسسة وموقف كلية الزراعة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وهما من المواقف الحيوية التي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء وإدارة المواقف بضرورة تثبيت لوحات إرشادية "بانرات" واضحة في مداخل ومخارج المواقف تتضمن الأسعار الجديدة ورقم الشكاوى.

تشديد الرقابة على المواقف خلال الفترة المقبلة

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة خلال الأيام المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال المواطنين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

تخصيص رقم لتلقي شكاوى المواطنين

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة خصصت الرقم 01515169917 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بشأن أي تجاوزات تتعلق بتعريفة الركوب أو أسعار الوقود، لضمان سرعة التعامل مع أي شكوى.

حضور قيادات المحافظة للجولة

جاءت الجولة بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمود فيصل مدير مرافق القليوبية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، ورئيس مدينة شبرا الخيمة، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، ومدير إدارة المواقف والسرفيس، إلى جانب ممثلين عن إدارات المرور ومباحث المرور والمتابعة والإيرادات.