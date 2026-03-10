بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين



كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس.

يأتي ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة وارتفاع أسعار البترول عالميًا، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية المقررة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بشن حملات مكثفة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة.

ووجه بطباعة وتوزيع "استيكرات" جديدة موضح بها قيمة الأجرة المعتمدة، يتم إلصاقها على سيارات الميكروباص والسرفيس، إلى جانب وضع لافتات واضحة بجميع المواقف على مستوى المحافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة وضمان الشفافية الكاملة.