بعد زيادة الوقود.. محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات

بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين



المنوفية- أحمد الباهي:

تابعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة المنوفية، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب بشأن المرور على محطات الوقود ومواقف السيارات، وتعليق بانرات واضحة بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتوك توك، عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

واصلت الأجهزة التنفيذية حملات المرور الميداني على مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث جرى تعليق بانرات توضح تعريفة الركوب الجديدة بكل خط سير، لضمان التزام السائقين بها ومنع أي زيادة عشوائية على المواطنين.

كما شملت الجولات المرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود تكدسات أو محاولات لاحتكار الوقود، مع متابعة الالتزام بالأسعار الجديدة المعلنة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

البنزين 95 بسعر 24 جنيهًا للتر.

- البنزين 92 بسعر 22.25 جنيه للتر.

- البنزين 80 بسعر 20.75 جنيه للتر.

- السولار بسعر 20.50 جنيه للتر.

- غاز تموين السيارات بسعر 13 جنيهًا.

تعريفة جديدة للمواصلات بالمنوفية

في ضوء القرار، اعتمد محافظ المنوفية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك داخل المحافظة، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالتعريفة المعلنة وعدم استغلال المواطنين.