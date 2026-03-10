اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة والسرفيس والتاكسي والنقل العام والتوك توك، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية، في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن التعريفة الجديدة تم إعدادها وفق دراسة دقيقة لمسافات خطوط السير وعدد الرحلات، بما يحقق العدالة ويراعي البعد الاجتماعي، مع التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة المرتبطة بخطوط نقل مشتركة مع محافظة البحيرة، لضمان توحيد التعريفة ومنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة



وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي: سيارات السرفيس: 6.5 جنيه، سيارات التاكسي "العداد": فتح العداد 16 جنيهًا، وكل كيلومتر بسعر 2 جنيه، مركبات التوك توك: 8.5 جنيه.

استمرار تعريفة أتوبيسات مشروع النقل الداخلي بقيمة 5 جنيهات.

تشديد الرقابة على المواقف والطرق.

وشددت محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى، والعمل على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لضمان الالتزام بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين.

كما وجهت بتكثيف الرقابة على جميع المواقف والطرق ومحطات الوقود، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير، مع إلزام السائقين بوضع التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع المواقف بدائرة المحافظة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين



ووجهت كذلك بالالتزام بعدد الركاب المقرر لكل سيارة أو مركبة وخطوط السير المرخص بها، مع تكثيف الخدمات المرورية على جميع المواقف والطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مركبة تخالف التعريفة أو خطوط السير أو عدد الركاب.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المواقف العشوائية، مع الإعلان بجميع المواقف أنه في حالة تقاعس المركبات العاملة على أي خط سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين



وأشارت محافظ البحيرة إلى التنسيق بين إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف ومشروع النقل الداخلي بالمحافظة، للدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من سائقي السيارات.

كما أعلنت المحافظة تخصيص الخط الساخن 114، إلى جانب أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة 0453349447 و0453345599، بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة 01000239547، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في تعريفة الركوب.