وزير التموين يتفقد مجمعات بشاير الخير بالإسكندرية.. ويوجه بتخفيض الأسعار قبل رمضان

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:21 م 08/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، فرع المجمعات الاستهلاكية بمنطقة "بشاير الخير" بغرب الإسكندرية، للوقوف على جودة السلع المعروضة ومدى وفرتها للمواطنين.

توجيهات لضبط الأسعار قبل رمضان

ووجه وزير التموين، خلال الجولة، بضرورة ضمان وفرة كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع الفروع، وتكثيف المعروض بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد الوزير على أهمية الرقابة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

افتتاحات وتفقد منشآت استراتيجية

وشملت الجولة الميدانية افتتاح مخبزين "نصف آلي" مطورين بمنطقتي بشاير الخير 3 و5 في كرموز، بالإضافة إلى تفقد شركة مطاحن الإسكندرية لمتابعة انتظام العمل بقطاع المطاحن، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

تنسيق الجهود بديوان المحافظة

وكان الوزير قد استهل زيارته بلقاء الفريق أحمد خالد في ديوان عام محافظة الإسكندرية، لتنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظة في تطوير المنشآت التموينية. شهدت الجولة حضور اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

