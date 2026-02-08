أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا عن فتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك تقديرًا لعطاء المرأة وتضحياتها، وتكريمًا للموظفات والعاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز التسعة.

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، أن مسابقة الأم المثالية تأتي تزامنًا مع احتفالات الدولة بتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام، لما للمسابقة من مردود إيجابي في إبراز النماذج المشرفة وتعظيم دور الأم داخل الأسرة والمجتمع، وخلق مناخ من التقدير والدعم للمرأة العاملة.

وأشارت إلى أنه يشترط للتقدم أن تكون الأم المرشحة من العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية، وأن يكون لها قصة عطاء واضحة ومؤثرة، مؤكدة أن المعيار الأساسي في اختيار الأم المثالية هو أن تكون من النساء المعيلات بمختلف تصنيفاتهن.

وأوضحت إدارة المرأة والطفولة والأمومة أن تقديم الملفات يتم بمقر الإدارة بديوان عام المحافظة أو الإدارات التابعة لها بمجالس المدن، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 ولمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة للتقدم للمسابقة تشمل: بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء موثقة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة، وصور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد للأبناء القُصّر، وصورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، إلى جانب الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل في حالة كون الأم أو أحد الأبناء من ذوي الإعاقة، مع تدوين رقم هاتف واضح للتواصل.