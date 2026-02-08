إعلان

انتظام الدراسة في 98 معهدًا أزهريًا بجنوب سيناء مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

كتب : رضا السيد

10:22 ص 08/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    استقبال الأطفال
  • عرض 7 صورة
    المعاهد
  • عرض 7 صورة
    الفصل الدراسي الثاني
  • عرض 7 صورة
    المعاهد الأزهرية
  • عرض 7 صورة
    انتظام الدراسة في المعاهد
  • عرض 7 صورة
    الطابور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلق صباح اليوم الأحد الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 بالمعاهد الأزهرية في محافظة جنوب سيناء، وسط توافد وانتظام الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وقال أحمد بدير، رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن جميع المعاهد شهدت انتظامًا ملحوظًا في حضور الطلاب منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن المنطقة أنهت استعداداتها المكثفة لبدء الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومحمد الضويني، وكيل الأزهر، وأيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح رئيس المنطقة، في تصريح اليوم، أن الطلاب التزموا بالزي الرسمي، وشاركوا في طابور الصباح الذي استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها الإذاعة المدرسية وتحية العلم. وأضاف أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء الأقسام والإدارات التعليمية للتأكد من الجاهزية الكاملة للمعاهد، ومتابعة انتظام العملية التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الدراسة.

وأكد بدير أنه جرى التأكيد على متابعة حضور الطلاب، وتفعيل جداول الحصص الدراسية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والبرامج التحفيزية الهادفة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية جاذبة تجمع بين التفوق الدراسي وتنمية الجوانب الإبداعية والمهارية.

وأشار إلى انتظام الدراسة منذ اليوم الأول داخل 4 إدارات تعليمية على مستوى منطقة جنوب سيناء الأزهرية، بإجمالي 98 معهدًا، موزعة كالتالي:

إدارة طور سيناء: 25 معهدًا، تضم 5 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي، ومعهدي قراءات للبنين والفتيات.

إدارة سانت كاترين: 23 معهدًا، تشمل 5 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي.

إدارة دهب: 21 معهدًا، تضم 3 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي.

إدارة رأس سدر: 29 معهدًا، تشمل 6 معاهد رياض أطفال، و9 معاهد ابتدائي، و9 معاهد إعدادي، و5 معاهد ثانوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفصل الدراسي الثاني المعاهد الازهرية جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادثان متتاليان يشلان الحركة بطريق بنها – شبرا.. احتراق «ميني كوبر» وتصادم
أخبار المحافظات

حادثان متتاليان يشلان الحركة بطريق بنها – شبرا.. احتراق «ميني كوبر» وتصادم
ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
نصائح طبية

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
الزي الأزهري يخطف الأنظار.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس ومعاهد المنوفية
أخبار المحافظات

الزي الأزهري يخطف الأنظار.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس ومعاهد المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة