تحذير عاجل من محليات المنوفية للمواطنين بسبب الأمطار: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

كتب : أحمد الباهي

09:21 م 24/02/2026

الوحدة المحلية لمركز شبين الكوم

المنوفية- أحمد الباهي:

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا للأهالي، تزامنًا مع توقعات بسوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار ونشاط للرياح على عدد من الأنحاء.

وناشدت الوحدة المحلية، برئاسة المحاسب رمضان محمدي، المواطنين تجنب الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة المنتشرة بالشوارع والميادين والطرق العامة، مع الابتعاد الفوري عن أي أسلاك كهربائية مكشوفة أو ملقاة على الأرض، سواء قبل هطول الأمطار أو بعدها، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لمخاطر الصعق الكهربائي.

كما دعت الأسر إلى توعية الأطفال بعدم اللعب بالقرب من الجدران القديمة أو الآيلة للسقوط، والتنبيه على رفع أو تثبيت أي متعلقات أعلى أسطح المنازل قد تتأثر بشدة الرياح، منعًا لسقوطها على المارة.

وأكدت الوحدة المحلية جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ نتيجة التقلبات الجوية، مطالبة المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي أعطال أو مخاطر حفاظًا على السلامة العامة.

طقس المنوفية اليوم الثلاثاء تحذيرات الوحدة المحلية بشبين الكوم مخاطر الكهرباء أثناء الأمطار، رئيس مدينة شبين الكوم

