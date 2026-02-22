قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته برد مبلغ 2 مليون و953 ألف جنيه، قيمة الضريبة المضافة، وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

تفاصيل الواقعة

ترجع وقائع القضية رقم 26251 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي والقيمة المضافة بتهرب تاجر من دفع قيمة الضرائب المستحقة عليه.

وكشفت التحقيقات تهرب المتهم "ج.ع.ع" من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاطه في مجال التوريدات وتجارة الكيماويات والمذيبات، خلال أشهر مارس ويونيو ويوليو لعام 2019، وبيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

تهرب ضريبي

وتبين إخفاء المتهم تلك التعاملات وعدم إقراره عنها بالمأمورية المختصة بمبالغ بلغت 2 مليون و953 ألف جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية.

حرر محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.