أفصحت هيئة الدفاع عن الشاب إسلام محمد، ضحية واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم في بنها، عن تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين، التي شهدت إجراءات روتينية وتسجيل حضور الأطراف وطلبات الدفاع.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة شددت خلال مرافعتها على خطورة الواقعة، مطالبة بتطبيق أشد العقوبات القانونية، معتبرة الواقعة انتهاكًا صارخًا لحرية وكرامة المجني عليه.

في المقابل، طلب محامو المتهمين تأجيل الجلسة، معلنين عزمهم تقديم مستندات تدحض رواية المجني عليه، مشيرين إلى وجود محضر آخر حررته فتاة ضد الضحية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن المجني عليه لم يتمكن من الحضور لسماع أقواله، لكونه يخضع حاليًا للعلاج في إحدى دور الرعاية النفسية، نظرًا لما تعرض له من ضغوط نفسية شديدة.

وجاء في أمر الإحالة أن الستة متهمين متهمون بأنه في 11 فبراير 2026، استعرضوا القوة وهددوا المجني عليه وذويه، واقتحموا مسكنه نهارًا على مرأى من أسرته، وألبسوه ملابس نسائية، وجابوا به المنطقة تحت التهديد لترويع المجني عليه وإلحاق الضرر به، مع حيازة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات اعتداء.

كما اقترنت الواقعة بجناية أخرى، إذ قام المتهمون بخطف المجني عليه ونقله إلى مسكنهم بعيدًا عن أسرته، واعتدوا على حريته بالضرب باستخدام أسلحة وأدوات حادة، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات تتطلب علاجًا تجاوز 20 يومًا.

وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عبر تصوير المجني عليه في أوضاع مخلة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حيازة وإحراز أسلحة وأدوات اعتداء بدون ترخيص.

وأقر المتهمون في التحقيقات بأنهم خططوا للانتقام من المجني عليه وتأديبه أمام أهالي المنطقة، وأجبروا الشاب على ارتداء الملابس النسائية وتصويره في وضع مهين، بهدف التشهير ومنعه من الارتباط العاطفي بابنة أحد المتهمين.

ملخص:

أولى جلسات محاكمة متهمي إجبار شاب بميت عاصم على ارتداء ملابس نسائية جرت مع غياب المجني عليه للعلاج النفسي، والدفاع يكشف تفاصيل الواقعة.

