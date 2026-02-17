أنهت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، خصومة ثأرية استمرت نحو 5 سنوات بين أبناء عمومة ينتمون إلى عائلة "آل السميعي" بقرية آبار الوقف التابعة لمركز أخميم، وذلك بنظام القودة "تقديم الكفن" لطي صفحة النزاع الدموي بين الطرفين.

مراسم صلح أخميم

جرت مراسم الصلح بحضور اللواء وائل منصور نائب مدير أمن سوهاج، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، إلى جانب قيادات مركز شرطة أخميم وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات، حيث قدم الطرف الثاني الكفن للطرف الأول وأقسم الجميع على نبذ الخلافات والالتزام ببنود الصلح النهائي.

سبب خصومة السميعي

تعود أحداث الخصومة إلى مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام، أسفرت عن مقتل شاب بالفرقة الرابعة في كلية التمريض بجامعة سوهاج، واتُهم في الواقعة ثلاثة أشخاص من أبناء عمومته، قبل أن تنجح الجهود الأمنية والشعبية في إقناع الطرفين بالصلح.

قرية بلا ثأر

تعتبر قرية آبار الوقف بمركز أخميم عقب إتمام هذا الصلح خالية تمامًا من الخصومات الثأرية، حيث كانت هذه الواقعة هي النزاع الوحيد القائم في القرية، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية ولجان المصالحات لحقن الدماء ونشر روح التسامح في ربوع المحافظة.