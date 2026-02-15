قررت محكمة مشتول السوق الجزئية تجديد حبس 4 متهمين، بينهم رجل مسن، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بقرية في محافظة الشرقية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود بلاغ من شقيق طفلة يتهم فيه 4 أشخاص بالاعتداء عليها.

انتقل فريق من المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبسؤال الطفلة أفادت بأنها تقيم مع والدها الكفيف، وأن أحد المتهمين، ويبلغ من العمر 60 عامًا، كان يتردد على والدها بشكل مستمر، واستغل وجودها واعتدى عليها داخل المنزل، مهددًا إياها.

كما أشارت في أقوالها إلى تورط 3 شباب آخرين مقيمين بالمنطقة، حيث قاموا باستدراجها وتهديدها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.