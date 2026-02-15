إعلان

بتكلفة 3.8 مليون جنيه.. حل أزمة تراكم مياه الأمطار بطريق الإسكندرية الساحلي

كتب : محمد عامر

12:16 م 15/02/2026

حل أزمة تراكم مياه الأمطار بطريق الإسكندرية الساحل

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مطابق وربط شنايش طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي، والذي يُعد من المشروعات الهامة والحيوية، لحل أزمة تراكم مياه الأمطار.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن طرق "إسكندرية - مطروح" الساحلي كان يمثل أكبر نقطة تجمع مياه الأمطار، نتيجة تعارض مسار مياه الشنايش مع خط طرد موقع (غويبة)، ما يعوق حركة المرور.

وأضاف "قنديل"، أنه جرى تكليف أحد مقاولي الشركة بنقل مسار مياه شنايش الأمطار من طريق "إسكندرية - مطروح" في اتجاه الكيلو 21 إلى الشارع الجديد في اتجاه محطة (5).

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، اليوم الأحد، أن التكلفة الإجمالية لأعمال إنشاء وربط الشنايش وإعادة الشئ لأصله بلغت نحو 3 ملايين و850 ألف جنيه.

وأكد أنه جرى تجربة المشروع خلال النوات الأخيرة، ما أثبت نجاحه في استيعاب كميات مياه الأمطار ومنع تكرار تجمعها بالمنطقة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

