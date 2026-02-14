أهالي ميت عاصم يحملون "إسلام" على الأعناق احتفالًا بعودته في القليوبية

شهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أجواءً من الفرحة، عقب عودة الشاب "إسلام" إلى منزله، حيث حرص عدد كبير من الأهالي على استقباله بالزغاريد والهتافات، تعبيرًا عن دعمهم ومساندتهم له بعد واقعة التنكيل به والاعتداء عليه.

وتجمع الأهالي دخل منزل الشاب، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه حتى تظهر الحقيقة كاملة، فيما سادت حالة من التضامن بين أبناء القرية الذين اعتبروا ما حدث له أمرًا مؤلمًا لهم جميعًا.

من جانبه، وجّه إسلام الشكر لكل من دعمه وسانده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لن ينسى مواقف أبناء قريته، ومشددًا على ثقته في العدالة، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عما تعرض له وفقًا للقانون.

وتواصل جهات التحقيق المختصة متابعة تطورات القضية، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والتقارير الطبية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت النيابة العامة، اصطحبت الشاب إسلام، إلى موقع الواقعة، لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الواقعة، بهدف توضيح كيفية حدوثها، والوقوف على ملابساتها، وتحديد دور كل متهم على حدة، بالإضافة إلى مطابقة أقوالهم مع أقوال المجني عليه وشهود العيان، ومراجعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال باقي الأطراف، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

أوضح التقرير الطبي المبدئي للشاب الذي تعرض للاعتداء وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أنه عقب توقيع الكشف الطبي عليه داخل مستشفى بنها العام تنفيذًا لقرار النيابة، تبين إصابته بكسر في الأنف، مع وجود اشتباه بكسر في عظام الفك العلوي من الجهة اليمنى، فضلًا عن تورم حول العينين اليمنى واليسرى مصحوب باحمرار بهما.

وشمل الفحص الطبي عرض المجني عليه على أقسام الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجه والفكين، وقسم الرمد، لإجراء تقييم شامل لحالته الصحية والتأكد من طبيعة الإصابات التي لحقت به.

وأكدت نتائج الفحص حتى الآن عدم وجود إصابات تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا، أو وجود مشكلات بالعظام خلاف ما تم رصده، وكذلك عدم ثبوت أي إصابات بالمخ أو الأعصاب.



