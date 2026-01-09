إعلان

بالصور- ارتفاع الأمواج على شواطئ مدينة دهب بسبب نشاط الرياح

كتب : رضا السيد

04:00 م 09/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت بعض شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء ارتفاعًا في الأمواج، نتيجة نشاط الرياح التي بلغت سرعتها نحو 23 عقدة في الساعة.

وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، التي ساهمت في ارتفاع أمواج البحر في خليجي العقبة والسويس، مع توقعات بسقوط أمطار محتملة على المدينة.

وأوضح مركز العمليات بديوان عام المحافظة أن ارتفاع الأمواج يختلف حسب المنطقة، ويزداد مع قوة الرياح واستمرارها، ويعتمد بدرجة كبيرة على الموقع الجغرافي وحالة الطقس. وذكر المركز أن ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، ويزيد مع شدة الرياح.

وأشار المركز إلى أنه كلما كانت الرياح أقوى واستمرت لفترة أطول، زاد ارتفاع الأمواج، مؤكدًا أن السائحين يستمتعون بممارسة الأنشطة البحرية في المدينة، خاصة أن نشاط الرياح يساهم في ممارسة بعض الرياضات البحرية.

مدينة دهب جنوب سيناء

