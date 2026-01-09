مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على طريق الفيوم - بنى سويف الزراعى

الفيوم - حسين فتحي:

لقى شاب في العشرينيات من عمره مصرعه، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية أثناء عودته إلى قريته بالفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بمصرع عبد الرحمن محمد شعبان – 21 عامًا نتيجة انقلاب الدراجة النارية التي كان يستقلها على طريق الفيوم – بنى سويف الزراعي.

وأظهرت التحريات، التي أشرف عليها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وتحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الضحية كان يقود الدراجة بسرعة زائدة أمام قرية اللاهون، مما أدى إلى اختلال التوازن وانقلاب الدراجة، وارتطام رأسه بالأرض، ما تسبب في وفاته على الفور.

جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق في الحادث.