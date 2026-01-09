إعلان

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على طريق الفيوم - بنى سويف الزراعى

كتب : حسين فتحي

03:07 م 09/01/2026

الشاب عبد الرحمن محمد شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم - حسين فتحي:

لقى شاب في العشرينيات من عمره مصرعه، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية أثناء عودته إلى قريته بالفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بمصرع عبد الرحمن محمد شعبان – 21 عامًا نتيجة انقلاب الدراجة النارية التي كان يستقلها على طريق الفيوم – بنى سويف الزراعي.

وأظهرت التحريات، التي أشرف عليها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وتحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الضحية كان يقود الدراجة بسرعة زائدة أمام قرية اللاهون، مما أدى إلى اختلال التوازن وانقلاب الدراجة، وارتطام رأسه بالأرض، ما تسبب في وفاته على الفور.

جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب دراجة نارية مستشفى الفيوم العام نيابة مركز الفيوم مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية (فيديو وصور)
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا
أخبار مصر

بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا
أمواج عالية ورياح قوية على شواطئ بورسعيد.. والسلطات في حالة تأهب (فيديو
أخبار المحافظات

أمواج عالية ورياح قوية على شواطئ بورسعيد.. والسلطات في حالة تأهب (فيديو
قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا