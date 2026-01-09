نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث ميكروباص الصحراوي الشرقي (صور)

المنيا - جمال محمد:

بتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا، يرافقه الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص صباح اليوم الجمعة، على طريق الجيش القبلي "رست المنيا – اتجاه القاهرة" بنطاق مركز المنيا.

وخلال الزيارة، اطمأن نائب المحافظ على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، ووجّه بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والعلاجي اللازم لهم، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 13 مواطنًا ووفاة شخص واحد، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة. وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، ونقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.