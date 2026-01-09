إعلان

نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث ميكروباص الصحراوي الشرقي (صور)

كتب : مصراوي

01:11 م 09/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصابي حادث صحراوي المنيا
  • عرض 3 صورة
    نائب محافظ المنيا يطمئن على المصابين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

بتكليف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا، يرافقه الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص صباح اليوم الجمعة، على طريق الجيش القبلي "رست المنيا – اتجاه القاهرة" بنطاق مركز المنيا.

وخلال الزيارة، اطمأن نائب المحافظ على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، ووجّه بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والعلاجي اللازم لهم، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 13 مواطنًا ووفاة شخص واحد، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة. وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، ونقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني محافظ المنيا محمد أبو زيد مستشفى صدر المنيا حادث انقلاب ميكروباص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026
زووم

نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026
ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
أخبار و تقارير

ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان