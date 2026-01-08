شهدت محافظة قنا حالة من الجدل الواسع عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أثناء حديثه بنبرة حادة مع صاحب أحد مطاعم الطعمية وأحد العاملين به، خلال حملة لإزالة الإشغالات بالطريق العام، ما فتح باب النقاش بين من اعتبر المشهد تطبيقًا صارمًا للقانون، وآخرين رأوا أن الأسلوب كان قاسيًا.

وبحسب ما كشفت عنه تفاصيل الواقعة، فإن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي للتعديات على الأرصفة والشوارع، وإعادة الانضباط إلى الميادين والشوارع الرئيسية، لا سيما بالمناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا.

وأكد حسين الزمقان رئيس مدينة نجع حمادي في بيان رسمي أن الأرصفة ملكية عامة لا يجوز التعدي عليها أو استغلالها لأي نشاط تجاري، موضحًا أن المطعم محل الواقعة تلقى إنذارات متكررة بسبب امتداد الإشغالات إلى نهر الطريق، وهو ما ترتب عليه شكاوى متزايدة من المواطنين، إضافة إلى تعطيل حركة المرور.

وأشار رئيس المدينة إلى أن رد فعله خلال الحملة جاء نتيجة تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالتحذيرات السابقة، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة أو التجريح، وأن الهدف من الحملات هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، خاصة في ظل خطورة استخدام أسطوانات البوتاجاز في الشارع، مستشهدًا بحادث مأساوي شهدته المدينة قبل عامين وأسفر عن سقوط ضحايا إثر انفجار أسطوانة بأحد المطاعم.

وأوضح الزمقان أن رئاسة المدينة تحرر بشكل دوري عشرات محاضر الإشغال ضد المخالفين، إلا أن بعض أصحاب الأنشطة لا يزالون يصرون على مخالفة القانون، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف التضييق على المواطنين أو قطع أرزاقهم، وإنما تسعى إلى تنظيم الأنشطة التجارية، مع إتاحة بدائل قانونية، من بينها السوق الحضاري، خاصة بعد قرار المحافظ بتخفيض أسعار الوحدات لتشجيع الباعة على الانتقال إليه.



وذكر أحد عمال مطعم الأزمة أن إدارة المطعم ستلتزم بتعليمات مجلس المدينة ولكن عمال المطعم تعرضوا للتنمر جراء انتشار الفيديو خلال غضب رئيس مدينة نجع حمادي، مطالبا بوقف الجدل وعدم تفخيم الأمور على منصات السوشيال ميديا، وكأن ما حدث جريمة كبرى، وليس مجرد مخالفة اشغالات.

وانتهت الأزمة بعقد جلسة داخل ديوان الوحدة المحلية، جمعت رئيس المدينة بأصحاب المطعم والعاملين، حيث تم احتواء الموقف ومناقشة السبل القانونية لتوفيق أوضاع المطعم، بما يحقق الالتزام بالقانون، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين ومصادر رزقهم، وسط أجواء من التفاهم والاحتواء.



وفي سيق متصل أعلن ملاك مطعم الطعمية بمدينة نجع حمادي عن توزيع سندوتشات الطعمية مجانا على المواطنين لمدة ساعتين اليوم الخميس، كرسالة شكر لكل من تضامن بهم من أهالي نجع حمادي على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب بعدم تشميع المطعم ومنحهم فرصة لتوفيق الأوضاع، مما جعل مجلس مدينة نجع حمادي يستجيب لحالة التعاطف والتضامن مع المطعم والعاملين فيه.