وكيل تعليم أسيوط يتفقد مركز "إبداع" للحرف اليدوية -صور

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، أعمال تجهيز مركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب، والذي يعد الأول من نوعه لتدريب الطلاب على إنتاج المشغولات اليدوية والتراثية داخل مدارس المحافظة.

ويأتي ذلك استعدادًا لافتتاح المركز خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لإحياء الحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة وربط التعليم الفني بسوق العمل، في إطار دعم وتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته المهندس علاء عمر، مدير التعليم الصناعي بالمديرية، وأحمد أبوليفة، مدير مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية.

وخلال التفقد، تابع دسوقي سير العمل بالمركز واطلع على الأعمال الفنية المنفذة بواسطة مدربي المدرسة والمتخصصين في الأشغال اليدوية، خاصة في مجالات تصنيع الريزن والجبس والكونكريت، بمشاركة طلاب المدرسة.

كما تفقد تجهيزات المركز من معدات وأدوات التدريب والتصنيع، إضافة إلى توفير المواد الخام والرواكد من الأخشاب والمعادن لإعادة تدويرها واستخدامها في التدريبات، موجّهًا بسرعة استكمال التجهيزات تمهيدًا لافتتاح المركز بحضور المحافظ.

وأكد دسوقي أن مركز "إبداع" سيشكل منصة لتصنيع المنتجات اليدوية ومركزًا لتدريب الطلاب وأبناء المحافظة على مختلف الحرف التراثية، تحت إشراف متخصصين ومدربين معتمدين، وفقًا للوائح المنظمة.

كما أوضح أن منتجات المركز ستُسوّق عبر منافذ المديرية والمعارض المؤقتة والدائمة لدعم الحرف اليدوية والتراثية.

وأشار إلى أن التدريب سيشمل مجموعة واسعة من الحرف مثل الريزن، الكونكريت، الشمع، الجبس، الجوخ، الأشغال الجلدية، المعادن، الأخشاب، الأرابيسك، التلي، السجاد اليدوي، الكليم الأسيوطي، إضافة إلى فنون النحت والرسم والنسيج.