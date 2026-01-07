إعلان

مصرع طفلة صدمتها سيارة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

10:29 ص 07/01/2026

مصرع طفلة صدمتها سيارة -أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة " سارة عاصم كمال مصطفى"، 14 عامًا بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الواصل بين قرية 17 ومدينة الفرافرة.

جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى صرحت بدفن جثة الطفلة بعد تسليمها لأسرتها.

مصرع طفلة الوادي الجديد اللواء وليد منصور

