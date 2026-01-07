مصرع طفلة صدمتها سيارة في الوادي الجديد

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة " سارة عاصم كمال مصطفى"، 14 عامًا بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الواصل بين قرية 17 ومدينة الفرافرة.

جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى صرحت بدفن جثة الطفلة بعد تسليمها لأسرتها.