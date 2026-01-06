إعلان

تأمين "الميلاد".. مدير أمن سوهاج يتفقد الكنائس ويوجه بـ "اليقظة"

كتب : عمار عبدالواحد

09:00 م 06/01/2026

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية موسعة يرافقه عدد من القيادات الأمنية، لمتابعة استقرار الحالة الأمنية في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك تزامنًا مع انطلاق احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد، وضمن الخطة الأمنية الشاملة التي وضعتها المديرية لتحقيق الانضباط وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

فحص الارتكازات والكنائس

شملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى الميادين العامة والطرق الرئيسية؛ حيث اطمأن مدير الأمن ميدانيًا على جاهزية القوات ومدى انتشارها بالشكل الذي يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار، متأكدًا من انتظام الخدمات وتوافر كل عناصر التأمين اللازمة لخروج الاحتفالات بمظهر حضاري آمن.

تعليمات صارمة ورسالة تهنئة

شدد "عبدالعزيز" خلال جولته على أهمية "اليقظة التامة" وسرعة التعامل الحاسم مع أي مواقف طارئة، موجهًا بضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم بما يعكس الصورة الحضارية لجهاز الشرطة.

كما حرص مدير الأمن على تهنئة المواطنين المسيحيين، مؤكدًا أن وحدة النسيج الوطني تمثل الركيزة الأساسية لقوة واستقرار المجتمع المصري، وأن أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها لتأمين الاحتفالات في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.

حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج جولة ميدانية عيد الميلاد المجيد

