لغز "جثة السطح".. أمن سوهاج يطارد قاتل "سيدة العساوية"

كتب : عمار عبدالواحد

06:41 م 06/01/2026

جثة - أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج جهودها المكبرة لفك طلاسم جريمة غامضة، وذلك عقب العثور على جثة سيدة مسنة أعلى سطح أحد المنازل بقرية العساوية التابعة لمركز المنشاة جنوبي المحافظة، في واقعة استدعت استنفارًا أمنيًا فوريًا بإشراف مباشر من اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

كردون أمني وآثار اعتداء

انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ فور تلقي الإخطار، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا مشددًا بمحيط المنزل لتسهيل عمليات الفحص والمعاينة الأولية، التي كشفت عن وجود آثار اعتداء ظاهرة على الجثة، مما يرجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرك النيابة والبحث الجنائي

نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى حيث وُضعت تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت إدارة البحث الجنائي بتعميق التحريات حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها وتحديد هوية الجناة لضبطهم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

