تسمم 5 من أسرة واحدة بسبب وجبة فاسدة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:29 م 06/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، داخل منزلهم بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول "عثمان.م.ج" 35 عامًا، و زوجته "منى.ع.ع" 30 عامًا، و أبنائهما "آدم" 8 أعوام، و"رحمة" 15 عامًا، و"يوسف" 11 عامًا، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، إثر تناولهم وجبة فاسدة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

تسمم غذائي تسمم 5 من أسرة واحدة تسمم أسرة بسبب وجبة فاسدة مديرية أمن بني سويف

