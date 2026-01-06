إعلان

تداول 20 ألف طن بضائع و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : رضا السيد

11:22 ص 06/01/2026

أرشيفية

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة، و620 شاحنة و75 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول ومغادرة 1075 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 3500 طن من البضائع، و314 شاحنة و61 سيارة، وبلغت حركة الصادرات 16500 طن من البضائع، و306 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS و PANLILY، كما شهد مغادرة السفن "بريدج، Alcudia Express، PANLILY".

وشهد ميناء نويبع، تداول 1950 طن من البضائع و140 شاحنة عبر رحلات السفينتين الحسين وسينا، وغادرت السفينة CECELLIA ميناء السويس، وعلى متنها 9000 طن من حديد التسليح المصدر إلى السودان.

موانئ البحر الأحمر جنوب سيناء حركة الواردات

