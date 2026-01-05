صحة القليوبية: وفاة 7 وإصابة 11 في حريق مركز علاج الإدمان ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية بيانًا رسميًا، مساء اليوم، بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخصة بنطاق المحافظة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وذكرت المديرية في بيانها أنه فور تلقي البلاغ باندلاع الحريق، جرى إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث والحفاظ على سلامة المتواجدين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية أن الحادث أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان، فيما أُصيب 11 آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.

وأضاف البيان أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبًا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بأن المديرية تتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين داخل المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

