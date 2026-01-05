ضبط عصابة السطو المسلح على شخصين وسرقتهما بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين بواقعة السطو المسلح على شخصين وسرقتهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود معلومات من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام 6 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالاعتداء على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية وسرقة متعلقاتهم باستخدام أسلحة نارية (بندقية خرطوش وفرد خرطوش).

وبالفحص والتحري، وبقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاونة ضباط المباحث بالقسم، تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 6 عاطلين، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة بقصد السرقة.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط المسروقات، والتي شملت 8880 علبة سجائر بدون فواتير، إلى جانب مبلغ مالي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.