نجحت الفرق الطبية بمستشفى السلام ببورسعيد، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 17 عامًا.

وحضرت "شهد" إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلام وهي تعاني من ضيق حاد في التنفس وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين بالدم، نتيجة إصابتها بأزمة ربو شعبي حادة، وتم التعامل مع الحالة فور وصولها وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، إلا أن الحالة شهدت تدهورًا سريعًا تمثل في انفجار بالحويصلات الهوائية وحدوث تجمع هوائي تحت الجلد بمنطقتي الرقبة والوجه، حيث كشفت الفحوصات والأشعات عن وجود استرواح هوائي بالرئة اليسرى.

جرى نقل المريضة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث تعرضت لتوقف بعضلة القلب، وتم التعامل معها بشكل عاجل من خلال إجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح، وتركيب أنبوبة صدرية لإزالة الهواء المتجمع على الرئة، ما أسهم في استعادة الوظائف الحيوية وإنقاذ حياتها، ومع استقرار الحالة الصحية، تم وضع المريضة على أجهزة التنفس الصناعي وتلقي العلاج الدوائي اللازم، إلى أن تحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وتم فصلها بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي وخروجها الآمن من مرحلة الخطر.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وشارك في التعامل مع الحالة فريق طبي وتمريضي متميز من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر.