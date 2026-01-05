بطعنات نافذة.. إصابة شابين خلال مشاجرة بملعب كرة قدم في كفر شكر

شهدت قرية المنشأة الصغرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة شابين بطعنات نافذة على يد شخصين، إثر مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بالقرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وأمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

وكشف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، أن المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، تلقى إخطارًا بحدوث مشاجرة وإصابة شخصين بطعنات.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بين أربعة طلاب بالثانوية العامة داخل ملعب كرة القدم، وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي، حيث أخرج أحد المتهمين سلاحًا أبيض «مطواة» وطعن أحد الشابين في القدم، وكانت حالته مستقرة، فيما أصيب الآخر بطعنة نافذة في البطن وتم نقله إلى غرفة العمليات في حالة خطيرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت أوامرها بسرعة ضبط المتهمين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.