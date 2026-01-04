غرق شابين وإصابة ثالث في انقلاب "تروسيكل" بترعة في قنا

لقي شابين مصرعهما، وأصيب ثالث، اليوم الأحد، في انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كانوا يستقلونها، سقطت داخل إحدى الترع بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا، شمالي المحافظة.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا رسميًا من مركز شرطة قنا، بانقلاب مركبة "تروسيكل" في المجرى المائي بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الموقف وانتشال الضحايا من المياه.

نقل للمستشفى وتحقيق

نجحت فرق الإنقاذ في استخراج المصابين ونقلهم جميعاً إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن الطالبين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالإصابات البالغة التي لحقت بهما، بينما لا يزال الثالث يتلقى العلاج.

وقد حُرر محضر بالواقعة لإثبات الحالة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.