إعلان

غرق شابين وإصابة ثالث في انقلاب "تروسيكل" بترعة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:48 م 04/01/2026

انقلاب تروسيكل بترعة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شابين مصرعهما، وأصيب ثالث، اليوم الأحد، في انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" كانوا يستقلونها، سقطت داخل إحدى الترع بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا، شمالي المحافظة.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا رسميًا من مركز شرطة قنا، بانقلاب مركبة "تروسيكل" في المجرى المائي بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الموقف وانتشال الضحايا من المياه.

نقل للمستشفى وتحقيق

نجحت فرق الإنقاذ في استخراج المصابين ونقلهم جميعاً إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن الطالبين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالإصابات البالغة التي لحقت بهما، بينما لا يزال الثالث يتلقى العلاج.

وقد حُرر محضر بالواقعة لإثبات الحالة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب تروسيكل بترعة قنا غرق شابين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية