الطماطم بـ10 جنيهات والسمك بـ25 جنيهاً في منافذ الوادي الجديد (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن طرح الخضروات والفاكهة أمام المواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسبة تتراوح بين 20 و25%، داخل منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، إنه جرى طرح تشكيلة متنوعة من الخضروات بأسعار مناسبة، شملت:

الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو، البطاطس بسعر 12.5 جنيه، الفلفل الرومي بسعر 20 جنيهًا، الفلفل الشطة بسعر 20 جنيهًا، الباذنجان بسعر 12.5 جنيه للكيلو، البسلة بسعر 25 جنيهًا، الجزر والبصل بسعر 15 جنيهًا للكيلو، الخيار البلدي بسعر 20 جنيهًا.

كما شملت قائمة الأسعار المعروضة بالمنفذ مجموعة من الفاكهة الأساسية، حيث توفرت: البطاطا بسعر 10 جنيهات للكيلو، البرتقال بسعر 20 جنيهًا

اليوسفي بسعر 20 جنيهًا، الموز بسعر 30 جنيهًا، التفاح بسعر 70 جنيهًا، الفراولة بسعر 35 جنيهًا للكيلو.

وأكد رئيس مركز الداخلة طرح سمك بلطي من بحيرات مفيض مركز باريس بسعر 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يحقق التوازن في الأسواق ويمنع المغالاة في الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن المنافذ الحكومية في مراكز المحافظة المختلفة تلعب دورًا محوريًا في كسر موجات الغلاء وتحقيق الانضباط السعري، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات احتكار أو استغلال للمواطنين.

وشهد منفذ الوحدة المحلية بمركز الداخلة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث حرص العديد من الأسر على شراء احتياجاتهم اليومية من الخضروات والفاكهة بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الحرة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل المنافذ الحكومية خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.