أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق الأسبوع التدريبي الـ22 من الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة لعام 2025/ 2026 خلال الفترة من 4 يناير 2026 حتى 7 يناير 2026.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برامج وأنشطة الأسبوع التدريبي الحالي يستفيد منها 295 متدربًا من مختلف المحافظاتـ، وتتضمن برنامج تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقًا لمواصفة الجودة البيئية ISO 14000 والفئة المستهدفة لهذا البرنامج هي المديرون والعاملون بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئي للمشروعات والتنسيق الحضاري، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة .

وأضافت عوض أن البرنامج الثاني من الأسبوع التدريبي الـ22 يختص بتحسين الخدمات ودورات العمل في إطار إعداد الدليل الموحد للخدمات، ويعقد بتكلف رئاسي، ويستهدف المديرين والعاملين بلجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، ويعقد البرنامج بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، منوهةً بأن هذا الأسبوع يتضمن اختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة لإعداد (رئيس حي- سكرتير حي- إعداد مدير عام) ضمن خطة متكاملة لتطوير الكوادر البشرية؛ لضمان توجيه البرامج التدريبية وفقًا لأولويات المحافظة واحتياجات كوادرها، وبإشراف مركز سقارة على إجراءات هذه الاختبارات لاختيار المرشحين لهذه البرامج التدريبية؛ لضمان انتقاء العناصر الأكثر تأهيلًا واستعدادًا للاستفادة من هذه البرامج.

وأشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن المركز يواصل تنفيذ خطته السنوية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير قدراتهم المهنية والفنية؛ بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، وبما يُسهم في بناء كوادر محلية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي، وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الجهاز الإداري للدولة.

