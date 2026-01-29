الإسكندرية – محمد البدري:

اختتم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية (البيت الروسي)، اليوم الخميس، سلسلة فعاليات استمرت على مدار شهر يناير، احتفالًا بمرور 55 عامًا على افتتاح السد العالي، تضمنت ندوات متخصصة ولقاءات شبابية وورش عمل فنية، سلطت الضوء على قيمة المشروع التاريخية كرمز للتعاون المصري الروسي.

وشهد البرنامج عديدًا من الندوات شارك فيها مهندسون ومتخصصون، إلى جانب لقاءات عقدها النادي الإعلامي بالبيت الروسي تحت إدارة هدى الساعاتي، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، والتي ركزت على الجوانب التنموية للسد العالي في حوارات مفتوحة مع الشباب.

ورش عمل ومعرض فني

وفي إطار الأنشطة التربوية، نظم البيت الروسي بالتعاون مع مركز جمال عبد الناصر ورش عمل للأطفال لشرح تاريخ بناء السد، تضمنت ورشة للرسم تحت إشراف الدكتورة مليحة شعيب، أستاذ الفنون التشكيلية بالمركز، واختتمت هذه الأنشطة اليوم بافتتاح معرض فني ضم إبداعات الأطفال والكبار التي جسدت مشروع السد العالي بأسوان.

العلاقات الاستراتيجية ومحطة الضبعة

من جانبه، صرح أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، أن الجانب الروسي يحرص على الاحتفاء بهذه الذكرى لما يمثله السد العالي من قيمة استراتيجية وقوة للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد ماتشينكو أن التعاون بين القاهرة وموسكو يمتد حاليًا ليشمل مشروعات حيوية كبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، إلى جانب العديد من المشروعات التنموية الأخرى التي تعزز الشراكة المستمرة بين الجانبين.