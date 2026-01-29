إعلان

المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (صور)

كتب : محمد البدري

11:13 م 29/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (7)_7
  • عرض 7 صورة
    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (4)_4
  • عرض 7 صورة
    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (3)_3
  • عرض 7 صورة
    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (6)_6
  • عرض 7 صورة
    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (2)_2
  • عرض 7 صورة
    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي (5)_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري:

اختتم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية (البيت الروسي)، اليوم الخميس، سلسلة فعاليات استمرت على مدار شهر يناير، احتفالًا بمرور 55 عامًا على افتتاح السد العالي، تضمنت ندوات متخصصة ولقاءات شبابية وورش عمل فنية، سلطت الضوء على قيمة المشروع التاريخية كرمز للتعاون المصري الروسي.

وشهد البرنامج عديدًا من الندوات شارك فيها مهندسون ومتخصصون، إلى جانب لقاءات عقدها النادي الإعلامي بالبيت الروسي تحت إدارة هدى الساعاتي، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، والتي ركزت على الجوانب التنموية للسد العالي في حوارات مفتوحة مع الشباب.

ورش عمل ومعرض فني

وفي إطار الأنشطة التربوية، نظم البيت الروسي بالتعاون مع مركز جمال عبد الناصر ورش عمل للأطفال لشرح تاريخ بناء السد، تضمنت ورشة للرسم تحت إشراف الدكتورة مليحة شعيب، أستاذ الفنون التشكيلية بالمركز، واختتمت هذه الأنشطة اليوم بافتتاح معرض فني ضم إبداعات الأطفال والكبار التي جسدت مشروع السد العالي بأسوان.

العلاقات الاستراتيجية ومحطة الضبعة

من جانبه، صرح أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، أن الجانب الروسي يحرص على الاحتفاء بهذه الذكرى لما يمثله السد العالي من قيمة استراتيجية وقوة للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد ماتشينكو أن التعاون بين القاهرة وموسكو يمتد حاليًا ليشمل مشروعات حيوية كبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، إلى جانب العديد من المشروعات التنموية الأخرى التي تعزز الشراكة المستمرة بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المركز الثقافي الروسي الإسكندرية السد العالي الذكرى 55 لافتتاح السد العالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
زووم

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
"اجتماع وليد صلاح الدين".. تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع وليد صلاح الدين".. تفاصيل مران الأهلي الأول في تنزانيا لمواجهة
"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أخبار مصر

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة