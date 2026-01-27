رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية العركى بفرشوط -صور

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح أحمد عباس، تواصل جهودها المكثفة في تطوير وتجميل مدخل قرية العركي، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف تحسين الصورة البصرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التجميل ورفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدن والقرى، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح ممدوح أحمد عباس، رئيس مركز ومدينة فرشوط، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجهات محافظ قنا، بضرورة إضفاء لمسات جمالية وتطوير البيئة المحيطة بما يليق بالمواطن القنائي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع رئيس مركز ومدينة فرشوط، أن أعمال التجميل التي تمت بإشراف أحمد الصياد، رئيس قرية العركي، تضمنت تنفيذ دهانات وتنسيق كامل لجانبي الطريق وإزالة كافة المظاهر العشوائية التي كانت تشوه المنظر العام.

ولفت رئيس المركز، إلى ضرورة استمرار هذه المبادرات الجمالية في مختلف قرى المركز، معربًا عن تقديره للاستحسان الكبير الذي لاقته هذه الأعمال من أهالي قرية العركي الذين أشادوا بسرعة التنفيذ وحرص الأجهزة على تحسين المظهر الجمالي.