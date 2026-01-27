ندوة بسوهاج تناقش سبل مواجهة العنف ضد المرأة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الدكتور محمد حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، لتدشين فعاليات ندوة "مناهضة العنف ضد المرأة"، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى.

حضر الندوة، إيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والشيخ محمد حسن شيخون ممثلًا عن مديرية الأوقاف، والدكتور أكرم الصاوي مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج، والدكتور أسامة محمود ممثل فرع جهاز تنمية المشروعات، والدكتور الفنجري أحمد غلاب مدرس علم الاجتماع الثقافي بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، إلى جانب عدد من العاملين بمديريات الخدمات والمصالح الحكومية والديوان العام.

ونقل السكرتير المساعد تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز ضدها، والحفاظ على حقوقها، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، مع ضرورة الانتباه لخطورة العنف الإلكتروني والرقمي، خاصة في ظل الاستخدامات السلبية للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتناول المحاضرين من ممثلي الأوقاف، والصحة النفسية، وجهاز تنمية المشروعات، وعلم الاجتماع الثقافي، مكانة المرأة في الدين الإسلامي، وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحري الدقة في الاستدلال بالنصوص الدينية، مشيرًا إلى أن الإسلام نهى عن حرمان المرأة من الميراث وأكد على حقوقها الشرعية، مؤكدين على أهمية رفع الوعي بالصحة النفسية للمرأة، وما تمر به من تغيرات فسيولوجية تجعلها أكثر عرضة للاكتئاب والتوتر، وتم تخصيص الخط الساخن 16328 لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

كما شددوا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة، ومشاركة السيدات السوهاجيات في المعارض المختلفة لعرض منتجاتهن من الحرف التراثية مثل مشغولات التلي والنسيج.

وجرى استعراض بعض الأسباب المجتمعية للعنف، ومنها المفاهيم الموروثة الخاطئة مثل التمييز بين الذكور والإناث، وأهمية الحوار الأسري والتواصل المستمر في احتواء المشكلات والأفكار السلبية التي تؤثر على الأسرة والمجتمع ككل، وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وتلقي أسئلة الحضور، والتي لاقت تفاعلًا واستحسانًا من المشاركين.