ماس كهربائي يشعل شقة بـ"طور سيناء" ويصيب أطفالًا باختناق

كتب : مصراوي

08:55 م 26/01/2026

حريق شقة

جنوب سيناء - رضا السيد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في جنوب سيناء على حريق هائل اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن الأوقاف بمدينة الطور، اليوم الاثنين، وذلك بعدما فوجئ أهالي الحي بتصاعد ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة بشكل مفاجئ من داخل الوحدة السكنية، مما استدعى تدخلًا فوريًا من أجهزة الإطفاء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا باشتعال النيران في الموقع، مما أسفر عن إصابة عدد من الأطفال بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة المتصاعدة، حيث انتقل المسؤولون وسيارات الإطفاء على الفور إلى مكان البلاغ، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها لباقي العقار.

كشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في محتويات الشقة، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

