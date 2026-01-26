إعلان

صرف 141.4 مليون جنيه قروضًا لمشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

كتب : رامي محمود

03:36 م 26/01/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 206 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد، دفعة شهر ديسمبر، بإجمالي 830 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 23 شابًا وشابة (11 من الذكور و12 من الإناث)، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المصروفة من جهاز تشغيل شباب الخريجين حتى الآن إلى 141 مليونًا و383 ألف جنيه، استفاد منها 13,773 شابًا وفتاة، منهم 6,535 ذكور و7,238 إناث.

جاءت موافقة المحافظ بناءً على التقرير المقدم من الأستاذة وفاء عثمان، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من القروض، وتنويع المشروعات لتتناسب مع احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون الإخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، إضافة إلى التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها الجهاز لشباب المحافظة.

