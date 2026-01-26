إعلان

محافظ قنا يوجّه بإنهاء ملفات تراخيص البناء المتعطلة

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:03 ص 26/01/2026

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتسريع وتيرة العمل في ملف تراخيص البناء، وتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين داخل الإدارات الهندسية، مع التأكيد على أهمية النزول الميداني لفحص ملفات التراخيص المتعطلة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ ضرورة المعالجة الفورية لأسباب تأخر الملفات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية وسرعة الإنجاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم في إنهاء إجراءاتهم.

وأوضح المحافظ أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بجولة تفقدية داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث تابعت المهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم، وكيلة الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بالتنسيق مع أشرف أنور، رئيس المركز، أعمال فحص ملفات الرخص المتعطلة للوقوف على أسباب التأخير والعمل على حلها.

وأشار عبد الحليم إلى أنه تم التعامل الفوري مع عدد من الملفات المتأخرة وتجهيزها لإصدار التراخيص اللازمة، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، ما أسهم في إنهاء إجراءات بعض الملفات في الحال.

ولفت محافظ قنا إلى أن التقرير الدوري للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية أظهر تقدمًا ملحوظًا في معدلات الأداء، حيث جرى إصدار 130 ترخيصًا، وفحص وإنهاء 3 ملفات كانت متعطلة بشكل كامل، مع استمرار العمل على استخراج بيانات الصلاحية الخاصة بالنقل المباشر، بما يضمن مزيدًا من التيسير في الإجراءات.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية محافظة قنا لرفع كفاءة منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليص زمن إنهاء الملفات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

