الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، بإتمام الدراسات الأساسية البحرية لطلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا "الدفعة 104" بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبو قير بالإسكندرية.

وبلغ عدد الخريجين 95 خريجًا "بقسمي الدراسات البحرية الأساسية وتكنولوجيا الهندسة البحرية ينتمون إلى دول " المملكة العربية السعودية، مصر، السودان، لبنان، باكستان، الكويت".

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن طلاب الدفعة 104 من طلبة الدراسات البحرية الأساسية أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم لهذا التكريم من خلال مثابرتهم واجتهادهم طوال فترة دراستهم.

وأضاف أن الأكاديمية تضع بناء الكوادر البشرية بالعلم والمعرفة في صدارة أولوياتها، ولتحقيق ذلك تتعاون وتتكامل مع الهيئات المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات العلمية والعملية تحت مظلة وزارة النقل، وبرعاية جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن الأكاديمية أدركت منذ البداية أهمية تقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والصناعة في مجال النقل البحري، وفي كل التخصصات التي تقدمها كليات ومعاهد وكيانات الأكاديمية المختلفة، وهو ما يمثل أحد أهم أهداف الأكاديمية الاستراتيجية.

وأضاف أن الأكاديمية عملت على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وبما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة عالمياً في شتى التخصصات.

وأوضح عبد الغفار، أن الأكاديمية عملت على وجود شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة من خلال عدد من اتفاقيات التعاون والمشروعات البحثية والدراسات وبرامج التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أن الأكاديمية نجحت في حصد المرتبة 51 عربياً، من بين 372 جامعة ظهرت في التصنيف هذا العام، والمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، ما يضعها في "المربع الذهبي" للمؤسسات التعليمية الوطنية.

حضر الحفل كل من الدكتور نبيل محمد، وزير التعليم العالي والبحث بدولة جيبوتي، اللواء أ.ح ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والسفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، والسفير عبد الله بن ناصر الداوود، قنصل عام السعودية بالإسكندرية، وياسمينة إبراهيم، قنصل عام ليبيا بالإسكندرية.

كما حضر الحفل كل من الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، واللواء بحري حسن عبدالقادر فلاح، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لناقلات البترول، والدكتور جمال محمد، رئيس جامعة جيبوتي.