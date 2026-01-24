إعلان

جراحة عاجلة تنقذ حياة مصاب بطلق ناري بمستشفى رأس التين في الإسكندرية

كتب : مصراوي

10:08 م 24/01/2026

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، في إنقاذ حياة مصاب بطلق ناري في البطن، وذلك عبر تدخل جراحي عاجل ودقيق تضمن جراحة استكشافية لإنقاذ الأحشاء الداخلية وتأمين الحالة الصحية للمصاب.

وكان استقبل قسم الطوارئ بمستشفى رأس التين العام، المصاب وهو يعاني من جرح ناتج عن طلق ناري أسفل البطن في الجهة اليسرى، مع اشتباه في وجود إصابات جسيمة بالأحشاء الداخلية.

وجرى تقييم الحالة طبيًا بإجراء أشعة مقطعية شاملة على الصدر والبطن، ليتخذ الفريق الطبي قراره ببدء جراحة استكشافية عاجلة.

أسفرت الجراحة عن استئصال الجزء المصاب من القولون نتيجة الطلق الناري، وعمل فتحة تبرز جانبية مع تأمين الفلق الجراحي بشكل كامل.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن المريض خرج من غرفة العمليات بحالة مستقرة، حيث نُقل إلى القسم الداخلي بالمستشفى ليظل تحت المتابعة الطبية الدقيقة لضمان تماثله للشفاء تمامًا.

ضم الفريق الطبي المشارك في الجراحة كل من الدكتور محمد السباعي، الدكتور نادر كمال، الدكتور أحمد صالح، وأطباء التخدير الدكتور محمد كمال، والدكتورة سارة سلامة، بمعاونة فريق متخصص من هيئة التمريض يضم هبة ماهر، ورحاب جابر.

