بالصور- بدء التشغيل التجريبي لأول سيارات أجرة كهربائية بالإسكندرية

كتب : محمد عامر

04:40 م 24/01/2026
الإسكندرية - محمد عامر:

شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية وشركتي "Via" و"ARRW"، لدعم تشغيل مشروع نقل ذكي صديق للبيئة، وإقامة محطات شحن للمركبات الكهربائية في سيدي بشر، ومحطة الرمل، وسيدي جابر.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات نقل حديثة وصديقة للبيئة، وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية كحل مستدام وفعال، من خلال التوسع التدريجي في تشغيل هذه المركبات، والاعتماد على التطبيقات الذكية لتوجيه السائقين والركاب وتحسين تجربة المستخدم.

وقع البروتوكول اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ورئيسي مجلس إدارة شركتي Via وARRW، وهما من الشركات التقنية العالمية الرائدة في حلول النقل الذكي والبنية التحتية الرقمية لشبكات النقل العام، والتي تقدم خدمات النقل التشاركي عند الطلب والحافلات الذكية.

وقال المحافظ إن البروتوكول يأتي في ضوء توجه المحافظة لخلق منظومة نقل متكاملة وصديقة للبيئة، والمساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير منظومة النقل الحضري، بما يتسق مع مشروعات مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل.

وأشار إلى أنه تقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للخدمة اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، وحتى يوم 1 فبراير المقبل، تمهيدًا للتشغيل الكامل وتقييم الأداء الفني والتشغيلي للخدمة.

