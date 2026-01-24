إعلان

"الزوج متهم بقتلها عمدًا".. وصول أسرة اللاعبة دينا علاء إلى محكمة الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:35 م 24/01/2026

الراحلة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

وصلت أسرة اللاعبة الراحلة دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة، إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، استعدادًا لحضور أولى جلسات محاكمة زوجها المتهم بقتلها عمدًا في مسكن الزوجية.

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء، وبعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين ومحمد لبيب دميس، وبأمانة سر حسن محمد حسن.

وترجع وقائع القضية رقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها داخل الشقة التي كانا يقيمان فيها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ع.م" كان قد بيت النية على قتل زوجته المجني عليها "د.ع.ال"، واستل سلاحه الناري من خزينته الخاصة، ممسكًا به بعزم.

ووفقًا لأوراق القضية، حاولت المجني عليها نزع السلاح من يده خوفًا من إيذاء نفسها، قبل أن يطبق المتهم بكلتا يديه على عنقها، فتقاتلت معه وهربت إلى شرفة الشقة للاستغاثة، إلا أن المتهم لم يكترث لصراخها، أو للهلع الذي أصاب أطفالها الصغار.

وأمطر المتهم زوجته بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها، محدثة إصابات أدت إلى وفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

دينا علاء نادي سموحة محكمة جنايات الإسكندرية محافظة الإسكندرية

