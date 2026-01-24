بالصور- اكتشاف أثري جديد بمعبد مونتو شمال الكرنك بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت البعثة الأثرية العاملة بمعبد مونتو شمال مجمع معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، عن اكتشاف أثري جديد يتمثل في حوض مياه مربع يميل إلى الاستطالة، مشيد من الحجر الرملي والطوب الأحمر، ويؤدي إليه سلم حجري مكوّن من نحو 10 درجات.

وتفقد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، الاكتشاف الجديد برفقة عدد من القيادات الأثرية بالأقصر.

وأوضح مصدر أثري أن الحوض يعد مبنى فريدًا وغريبًا من نوعه داخل المنطقة، سواء من حيث تصميمه المعماري أو موقعه داخل المعبد، مشيرًا إلى أن أعمال الدراسة والتحليل ما زالت جارية لتحديد الغرض الحقيقي من إنشائه.

وتبحث البعثة عدة احتمالات لاستخدام الحوض، منها أن يكون مخصصًا لتخزين المياه، أو لأغراض التطهير الديني والطقوسي، أو ربما كان له وظيفة أخرى غير مسبوقة في معابد الدولة المصرية القديمة.

ويأتي هذا الاكتشاف ليضيف بعدًا جديدًا لأهمية معبد مونتو، أحد أبرز المعابد المكرسة للإله «مونتو» إله الحرب في مصر القديمة، ويعزز من القيمة الأثرية والتاريخية لمنطقة شمال الكرنك، التي ما زالت تخفي العديد من الأسرار.

وأكدت البعثة استمرار أعمال الحفائر والدراسات العلمية بالموقع، تمهيدًا للإعلان عن نتائج أكثر دقة خلال الفترة المقبلة.